Viveram-se momentos de incerteza nos instantes finais do período regulamentar do jogo entre Liverpool e Flamengo, quando o árbitro da partida assinalou um penálti contra os cariocas. Ainda assim, e para 'alegria' de Jorge Jesus e companhia, o juiz acabou por reverter a sua decisão após consulta das imagens no VAR.