VAR 'transforma' jogo na Argentina de forma incrível

O encontro entre Huracán e Barracas Central, do campeonato argentino, mostrou a incrível influência que o VAR pode ter na definição de um resultado e aquilo que pode mudar no espaço de poucos minutos. O filme daquilo que pode ver acima começa aos 88', quando o Huracán marcou um golo que valeria o 2-1. Contudo, o lance viria a ser invalidado por irregularidade do guarda-redes, pois este saiu com a bola com a mão da sua área na hora de a repor. O árbitro marcou, então, livre direto à entrada da área e aí... o Barracas Central marcou!