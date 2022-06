Varandas: «Quarenta anos de Sporting a formar os melhores jogadores que Portugal conheceu e a alimentar a Seleção»

A carregar o vídeo ...

Uma manhã preenchida promovida pelo Sporting comemora os 20 anos da existência da Academia do Sporting e Frederico Varandas teve as honras de abrir a festividade. No discurso de abertura do evento, o presidente dos verdes e brancos destacou o marco redondo na história do emblema de Alvalade, apontando a criação da Academia como algo "pioneiro" que abriu as portas ao desenvolvimento do futebol de formação em Portugal.