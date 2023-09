Varandas 'superstar' na homenagem aos sócios com 20 anos de Gamebox

A carregar o vídeo ...

Este sábado, o Sporting premiou, em Alvalade, os sócios que esta temporada assinalam 20 anos de Gamebox, entre eles Frederico Varandas e restantes órgãos sociais. O líder esteve presente do início ao fim do evento (das 10 h às 18 horas) e foi muito requisitado para fotografias. Além do prémio, os associados puderam, ainda, subir ao relvado e visitar o balneário e o Museu Sporting