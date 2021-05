Foi com um erro incrível de Bruno Varela que Pedro Henrique assinou o 'bis' no Farense-V. Guimarães. O guarda-redes dos vimaranenses tentou driblar o avançado dos algarvios mas perdeu a bola na grande área e só viu a bola... quando esta já estava no fundo das redes. Sigao jogo em direto. [Vídeo: VSports]