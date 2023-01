A carregar o vídeo ...

Para lá de ter ficado marcado pela grande marca de Yalemzerf Yehualaw (a apenas 5 segundos do recorde mundial dos 10 quilómetros), o 10K Valencia Ibercaja ficou manchado por um momento caótico no arranque da elite, com vários atletas a caírem e a provocarem um momento de pânico. No final apenas um atleta de elite brasileiro saiu lesionado (fraturou o ombro), mas o susto foi grande.