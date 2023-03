Vários feridos, um deles em estado grave, após confrontos entre adeptos do Flamengo e do Vasco da Gama

A carregar o vídeo ...

Adeptos do Flamengo e do Vasco da Gama entraram em confrontos junto ao Maracanã, antes do jogo entre ambas as equipas. Há registo de vários feridos, sendo que dois deles necessitaram de assistência hospitalar (um ficou mesmo em estado grave). A polícia foi obrigada a intervir para colocar um ponto final nos desacatos. Nas redes sociais corre ainda um vídeo - que também pode ver aqui - de adeptos a exibirem armas de fogo.