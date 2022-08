Vários membros da claque do Twente terão sido esfaqueados por 'ultras' da Fiorentina após esta perseguição

A carregar o vídeo ...

Fiorentina e Twente medem forças em Florença na qualificação para a Liga Conferência. Antes do apito inicial, às 20 horas, existem relatos de que vários membros de uma claque do clube holandês foram esfaqueados em confrontos com 'ultras' da equipa viola. O vídeo mostra a perseguição destes últimos a adeptos holandeses, que fugiram pelas ruas de Florença antes do sucedido.