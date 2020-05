A carregar o vídeo ...

Assim que se tornou oficial que a 2ª Liga não veria as 10 jornadas restantes concluídas, o Varzim fechou a 'oficina' e entrou num período de férias que durará até julho. Nessa lógica, o clube da Póvoa de Varzim publicou, esta sexta-feira, um vídeo de despedida desta temporada, com mensagens do técnico Paulo Alves, bem como dos jogadores Rui Coentrão, Christophe Nduwarugira e Leonardo Ruiz.