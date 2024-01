A carregar o vídeo ...

O Vasco da Gama foi eliminado na Taça de São Paulo de Juniores, depois de perder com o Vitória, por 4-1, e os adeptos não perdoaram. Lucas Eduardo, o capitão do Vasco, foi atingido por uma garrafa de água vinda das bancadas quando dava uma entrevista à televisão no final do jogo... (Vídeo Twitter)