Pablo Sarabia é um dos jogadores em melhor forma no Sporting, com 14 golos e oito assistências em 37 jogos. Na última paragem para as seleções transportou esse momento de forma ao serviço de Espanha. O extremo dos leões entrou aos 58 minutos e pouco menos de 15' depois já tinha bisado na goleada (5-0) à Islândia. [Vídeo: One Football]