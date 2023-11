Veja como é o dia de um árbitro: Record acompanhou sessão teórica, treino no campo e esteve na sala do VAR

A carregar o vídeo ...

O Conselho de Arbitragem (CA) abriu as portas para dar a conhecer como é um dia na vida de um árbitro. Assim, e associado à campanha lançada pela FPF sob o mote ‘Faz parte do jogo, vem arbitrar’, Record acompanhou uma sessão teórica dos árbitros de categoria C1, que apitam na 1ª e 2ª Ligas, bem como os treinos no campo e nas salas de VAR. Tudo isto, com a presença e participação de alunos do mestrado em futebol da Faculdade de Motricidade Humana.