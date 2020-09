Veja como foi o primeiro treino de Quaresma no V. Guimarães

A carregar o vídeo ...

O dia de ontem marcou o primeiro dia de Ricardo Quaresma a treinar com o V. Guimarães, pela manhã, e a cerimónia de apresentação do avançado no Paço dos Duques de Bragança, ao final do dia. Em vídeo, o Vitória captou todos os diferentes momentos de um dia que ficará na história. "Arrepia-te com o 1º dia de Ricardo Quaresma com as cores do Rei!", escreveram os minhotos, acompanhado por uma citação do internacional português extraída da apresentação da noite de ontem: "O Vitória é grande e, se Deus quiser, vamos ser maiores."