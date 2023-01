Velhos são os trapos: o aquecimento impressionante de Nadal... aos 36 anos

A carregar o vídeo ...

Apesar dos seus 36 anos, Rafael Nadal continua a ser uma das maiores referências do mundo do ténis. O atual número dois do ranking ATP, que segue de pedra e cal no desporto apesar do problema que tem no pé esquerdo , ainda é um dos exemplos no que diz respeito à preparação para os jogos, e este 'aquecimento' - no túnel - antes da partida desta segunda-feira frente ao australiano Alex De Minaur mostra isso mesmo. (: Twitter/Tennis TV)