«Velhote, vais jogar?»: José Sá brinca com Pepe antes do FC Porto-Wolverhampton

O FC Porto vai defrontar esta terça-feira o Wolverhampton. Antes do encontro de pré-época realizado no Algarve, José Sá reencontrou-se com alguns antigos companheiros no clube azul e branco, entre eles, Pepe, com quem brincou, perguntando-lhe se ia jogar, atendendo à sua idade. O guarda-redes de 30 anos passou pelo FC Porto entre 2016 e 2018. [Vídeo: FC Porto/Twitter]