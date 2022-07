Velocista do Benfica entra para a lista dos 10 mais rápidos de sempre nos 200 metros

A carregar o vídeo ...

Contratado pelo Benfica há pouco mais de três meses, o cubano Reynier Mena entrou este fim de semana para o top-10 dos mais rápidos de sempre nos 200 metros. Numa lista encabeçada pelo supersónico Usain Bolt, com os 19.19 segundos feitos em 2009, o atleta encarnado, de 25 anos, conseguiu a entrada nos 10 mais velozes da especialidade com os 19.63 feitos em La Chaux-de-Fonds, na Suíça (está em igualdade com Xavier Carter, que fez a mesma marca em 2006). Mena, refira-se, conseguiu também nesse Meeting helvético o seu recorde pessoal nos 100 metros, com 9.99 segundos.