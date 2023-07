Velocista do Suriname faz história: é o mais jovem de sempre a baixar dos 10 segundos nos 100 metros

A carregar o vídeo ...

Chama-se Issam Asinga, é natural do Suriname e esta sexta-feira entrou para a história da velocidade mundial, ao tornar-se no mais jovem de sempre a baixar da barreira dos 10 segundos nos 100 metros. Fê-lo ainda com 18 anos, tendo ainda, com os 9.89 segundos que registou nos Campeonatos Sul-Americanos, batido o recorde do Mundo de Sub-20. Um nome para fixar para o futuro!



De resto, nota desta prova ainda para o registo do segundo colocado, o brasileiro Erik Cardoso, que com 9.97 segundos se tornou no primeiro atleta do país a baixar da barreira dos 10 segundos, conseguindo bater um recorde nacional que durava há 35 anos.