Velocista queniano deixa cair estafeta e recupera-a de forma incrível: até Michael Johnson ficou impressionado

O Quénia é um país mais conhecido pela sua tradição no meio fundo e fundo, mas nos últimos tempos tem também começado a dar cartas na velocidade. Ferdinand Omanyala é o nome mais forte dessa nova tendência, que tem em Zablon Ekwam outra figura em ascensão. No caso nos 200 e 400 metros. Para lá da velocidade, Ekwam parece ser também um velocista de reflexos apurados, como se pode ver pela forma como salvou este momento na final dos 4x400 metros dos Nacionais quenianos. É certo que houve sorte, mas um dos pontos fundamentais, que Michael Johnson destacou no Twitter, foi mesmo a calma do velocista. "Quando a sorte se junta ao 'não entres em pânico", escreveu o norte-americano, um dos melhores velocistas da história.