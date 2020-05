A carregar o vídeo ...

Maria Martins é a mais recente convidada dos PodCast Record. Estrela do ciclismo de pista, esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto sobre a carreira, o papel das mulheres no desporto e, claro está, os Jogos Olímpicos de Tóquio, para os quais está qualificada. A não perder!