Veltman assinou pelo Brighton e explicou a emotiva razão do número escolhido para a camisola

Jöel Veltman, defesa de 28 anos, foi oficializado pelo Brighton na quarta-feira. O jogador holandês chega proveniente do Ajax, onde alinhava desde 2008. Veltman explicou, na apresentação, a razão de ter escolhido o número 34, como uma homenagem ao amigo e então colega, Appie Nouri, que sofreu uma paragem cardíaca no particular entre os holandeses e o Werder Bremen em 2017, ficando em coma mais de dois anos registando danos cerebrais face ao acidente.