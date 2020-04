A carregar o vídeo ...

Floyd Mayweather parece apostado em manter a tradição do boxe na família, estando já a ensinar o filho Koraun alguns dos movimentos básicos da modalidade. O vídeo foi publicado pelo antigo boxeur nas redes sociais e mostra um pai dedicado e um filho com vontade de aprender. Vamos ter mais uma lenda do boxe na família?