«Vem aí o futuro»: 'Cinco Violinos' deixam água na boca no vídeo publicado pelo Sporting

No fecho da cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sóciais do Sporting , passou no Auditório Artur Agostinho um vídeo, intitulado "vem aí o futuro", com imagens do que será o leão nos próximos tempos. No mesmo surge, por exemplo, a Academia de Alcochete, que Frederico Varandas já disse, no seu programa eleitoral , querer expandir. O Museu do Sporting também será ampliado e no vídeo é possível ver uma imagem dos 'Cinco Violinos', no que poderá indiciar alguma novidade nesse espaço. Nota ainda, também no que parece ser o interior do Museu, para a referência às quatro ligas que o Sporting reclama e que neste momento são ainda contabilizadas pela FPF como Campeonatos de Portugal.