Venda caótica da nova PS5 obriga polícia japonesa a intervir

A carregar o vídeo ...

A 'Yodobashi Camera', uma loja japonesa que vende produtos eletrónicos, anunciou que a segunda onda de vendas de PlayStation's 5 estava com uma procura muito elevada, levando mesmo a que a própria loja criasse um sistema de distribuição de senhas para os compradores. O caso foi tão intenso que levou uma multidão à referida loja, com vários empurrões entre os fãs da mais recente consola da Sony e com a polícia a ser chamada a intervir.