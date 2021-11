A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional realizou, este domingo, um passeio de ativação na Cidade do Futebol antes do jogo decisivo contra a Sérvia, no Estádio da Luz, pelas 19H45. Portugal precisa apenas de um empate para garantir a qualificação para o Mundial'2022, mas Fernando Santos garantiu que a equipa vai jogar para ganhar. Matheus Nunes está fora da ficha de jogo . (Vídeo: FPF)