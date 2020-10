Vento, chuva e lama marcam primeiro dia das Golden Trail Series

A carregar o vídeo ...

Depois de um prólogo sem grande exigência, a elite do trail mundial sentiu esta quinta-feira pela primeira vez a dificuldade que é competir nas sempre instáveis do ponto de vista meteorólogico ilhas dos Açores. A primeira etapa da grande final das Golden Trail Series já era de si exigente, com cerca de 24 quilómetros e pouco mais de 1000 metros de desnível, mas mais ficou quando os atletas foram obrigados a batalhar também contra os ventos, a chuva e ainda a lama que se formou.