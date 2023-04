Vergonha na Euroliga: pancadaria no Real-Partizan com socos e até um momento de fazer inveja ao UFC

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Real Madrid e Partizan, referente ao jogo 2 dos quartos-de-final da Euroliga, ficou marcado por uma incrível cena de pancadaria já nos instantes finais, com dois momentos em que dois basquetebolistas mostraram dotes para o... UFC. Primeiro foi Kevin Punter a 'virar' Dzanan Musa sem grandes problemas, mas o que fica deste vídeo é mesmo o golpe de MMA que Guerschon Yabusele aplicou a Dante Exum! Após vários minutos de análise por parte dos árbitros (um deles era o português Fernando Rocha), o jogo foi suspenso quando restavam cerca de dois minutos, com o resultado em 80-95 a favor do Partizan, que assim aumenta a vantagem na série para 2-0 (disputada à melhor de cinco).