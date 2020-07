A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo não afasta a culpa dos recentes maus resultados do Benfica para o campeonato. O treinador interino das águias, que estreou-se este sábado no comando da equipa com um triunfo (3-1) diante do Boavista, assume ser "responsável tanto pelas boas como pelas más" decisões de Bruno Lage.