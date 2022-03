A carregar o vídeo ...

Max Verstappen foi desafiado no GP da Arábia Saudita, em Jeddah, pelo atleta de futebol freestyle francês Sean Garnier a dar uns toques numa bola de futebol. O campeão do Mundo de Fórmula 1 mostrou-se um pouco incómodo enquanto trocava uns passes com o francês e atirou: "Cada um tem os seus próprios talentos, não é verdade?". [Vídeo: Red Bull Racing]