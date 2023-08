Verstappen em apuros com a polícia francesa: tudo por causa de vídeo nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

A poucos dias do retorno da Fórmula 1, Max Verstappen está na mira da polícia francesa, depois de ter sido visto em excesso de velocidade numa estrada na região de Nice. O piloto da Red Bull não foi apanhado por um radar, mas acabou por ser 'denunciado' por uma partilha do seu amigo Mark Cox, que nas redes sociais partilhou um vídeo do holandês, ao volante do Aston Martin Valkyrie, a conduzir a (pelo menos) 124 km/h - numa zona na qual o limite eram 90 km/h. Sem registo de radar do sucedido, a polícia francesa utilizará o registo de vídeo que mostramos acima para acusar o piloto da Red Bull, não de excesso de velocidade - pois na falta desse registo é impossível haver acusação -, mas antes por colocar outros em risco pela sua condução.