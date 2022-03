Verstappen explica a Pérez como evita o 'Porpoising': Red Bull revela bastidores do GP do Bahrain

A carregar o vídeo ...

A Red Bull revelou esta terça-feira alguns dos melhores momentos passados no 'paddock' da equipa no fim de semana em Bahrain, para o primeiro Grande Prémio da temporada de 2022. Entre os momentos partilhados, há um que quisemos realçar: a conversa entre Max Verstappen e Sergio Pérez no interior do carro, onde o piloto holandês surge a explicar ao mexicano como tenta contornar o efeito 'Porpoising', o fenómeno que tem deixado algumas equipas de cabelos em pé neste arranque de época. [Vídeo: Red Bull]