Verstappen ofereceu um Honda NSX (em miniatura) a Checo Pérez

Sergio Pérez foi um elemento essencial na conquista do título de Max Verstappen e o piloto holandês fez questão de recompensar o mexicano de uma forma bem especial. Deu-lhe primeiro de tudo um garrafão para se manter hidratado, antes de depois passar para a prenda que (inicialmente) deixou Checo mais entusiasmado: um Honda NSX... em miniatura. Quanto a Max, recebeu também prendas bem humoradas, a começar por um kit para pregar partidas e, depois, numa clara indireta ao sucedido no Brasil, quando o colega foi multado por tocar no carro de Hamilton, um par de... binóculos. E ainda houve espaço para uma prenda do pai de Checo...