Verstappen 'parte a loiça' na sala de imprensa: «Estúpidas perguntas de merda»

Max Verstappen perdeu as estribeiras na conferência de imprensa depois da qualificação para o GP Hungria, ao ser mais uma vez questionado sobre o incidente com Lewis Hamilton, ocorrido em Silverstone. "Podemos parar com isto? Temos respondido a tantas perguntas sobre isto, é ridículo. Honestamente, durante toda a quinta-feira [dia das conferências de imprensa] respondemos a estas estúpidas perguntas de merda. Podemos parar, por favor? Somos pilotos, vamos correr de forma dura, mas justa", atirou o homem da Red Bull, atual líder do Mundial. (Vídeo Twitter)