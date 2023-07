Verstappen recorda gafe de Leclerc para falar sobre "incidente" no pit lane em Silverstone

A carregar o vídeo ...

Max Verstappen protagonizou um momento pouco visto. O holandês embateu contra o muro no pit lane quando se preparava para fazer mais uma volta rápida durante a Q1. Apesar do pequeno "incidente", o bicampeão mundial acabou por conquistar a pole position para a corrida de amanhã (domingo). No final, em declarações na conferência de imprensa após a sessão de qualificação, o holandês comentou o pequeno acidente recordando uma gafe de Charles Leclerc quando ainda era jovem e dava os primeiros toques no... inglês e nos karts. [Vídeo: F1 TV]