O defesa-central Jan Vertonghen afirmou sentir-se "orgulhoso" pela qualificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações exclusivas aos microfones da CMTV, já no Seixal, esta tarde, o internacional belga assumiu ainda estar pronto para jogar no domingo, frente ao Tondela, para o campeonato. [Vídeo: CMTV]