Depois de nas redes sociais ter 'reclamado' para si a assistência no golo que valeu a Son Heung-Min, Jan Vertonghen não deixou de ligar ao seu antigo colega de equipa do Tottenham para o felicitar e... reforçar a reclamação! "Nem uma mensagem...", atirou o jogador do Benfica, provocando uma gargalhada enorme do sul-coreano.