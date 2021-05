'Veterano' dos Miami Heat estreia-se e acaba expulso em menos de três minutos

A carregar o vídeo ...

Com 40 anos, Udonis Haslem é o jogador mais velho em atividade da NBA e está há 18 temporadas nos Miami Heat. Até à última madrugada ainda não tinha qualquer minuto jogado esta época e estreou-se no triunfo (106-94) sobre os Philadelphia 76ers, mas nem chegou a estar três minutos em campo: entrou a 59 segundos do fim do 1.º período e foi expulso... aos 1:41 minutos do 2.º quarto. O poste recebeu uma dupla falta técnica devido a uma altercação com Dwight Howard, após um desentendimento num ressalto e uma troca de palavras mais acesa entre ambos. Udonis Haslem acabou por sair de campo ovacionado pelos adeptos dos Heat. [Vídeo: Twitter]