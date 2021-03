Veterano inglês reencontrou técnico que o 'despachou' e celebrou desta forma

A carregar o vídeo ...

Kevin Ellison, um veterano médio de 42 anos, protagonizou um dos momentos que está a dar que falar em Inglaterra, depois de ter marcado o seu reencontro com o Morecambe, a equipa onde atuou durante os últimos nove anos, com um golo. Normalmente neste tipo de situações os jogadores até optam por não celebrar, mas para Ellison não houve forma de conter.



Não pelo adversário, até porque é visto como uma lenda do clube da League Two, mas sim por causa do técnico, Derek Adams, que na temporada passada o colocou a treinar à parte sem aviso prévio e basicamente o 'despachou'. Por isso, ao marcar, o médio não teve meias medidas, correu eufórico na direção do banco adversário e celebrou na cara do técnico...