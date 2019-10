A carregar o vídeo ...

Sebastian Vettel, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, ficou no 2.º lugar no último Grande Prémio, no Japão. O vencedor foi Valtteri Bottas da Mercedes e enquanto o vencedor da prova dava uma entrevista, o piloto alemão aproveitou para fazer um pouco de espionagem, chegando mesmo a tocar no carro da equipa adversária, com as mãos, quando este estava em parque fechado.