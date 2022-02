Viagem às origens de Petit

A carregar o vídeo ...

Ao longo da carreira, como jogador e treinador, Petit fez vida em várias cidades, portuguesas e não só, mas houve um sítio que sempre existiu acima de todos os outros: o Bairro do Bom Pastor. Foi a escassos metros deste local, bem no coração do Porto, que o agora técnico do Boavista cresceu e, mesmo sem nunca ter vivido no bairro propriamente dito, foi lá que se fez jogador e homem. Record foi conhecer as origens do técnico e, à boleia de Mário Cruz, presidente do Núcleo Desportivo, viajou até ao passado. Não perca mais um episódio do 'Aqui jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt.