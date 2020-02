A carregar o vídeo ...

José Mourinho foi presença notada este domingo no duelo entre Bayern Munique e RB Leipzig e nem mesmo a sua tentativa de passar despercebido serviu para escapar à 'deteção' da transmissão televisiva. No entanto, e segundo revelou esta sexta-feira o técnico português do Tottenham, a viagem acabou por se tornar um pesadelo [Vídeo Omnisport]