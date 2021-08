A carregar o vídeo ...

Maverick Viñales fez o que não devia no GP da Estíria e foi afastado do GP da Áustria pela Yamaha , depois de um "inexplicável funcionamento irregular da moto" por parte do piloto espanhol. Mas Viñales não faltou aos treinos livres e esta sexta-feira lá estava ele... mas a ver do lado de fora da pista. [Vídeo: MotoGP]