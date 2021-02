Vice-presidente do Galatasaray atacado em direto por adepto do Fenerbahçe

A carregar o vídeo ...

O Galatasaray venceu ontem o Fenerbahçe (1-0) no sempre escaldante dérbi de Istambul. Após a partida, Abdurrahim Albayrak, vice-presidente do Galatasaray, foi atacado por um adepto rival quando se dirigia aos jornalistas, em direto, na parte exterior do estádio. O atacante, Rambo Okan, é tido como um dos mais fanáticos apoiantes do Fenerbahçe e ficou conhecido pelas várias invasões de campo que já encetou. [Vídeo: Twitter]