A carregar o vídeo ...

Víctor Gómez, reforço do Sp. Braga para 2022/23, foi protagonista de momento descontraído no estágio dos minhotos, no Algarve. O defesa espanhol teve de cantar e dançar a 'Macarena' e não se saiu mal. [Vídeo: Twitter Sp. Braga]