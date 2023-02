A carregar o vídeo ...

Rui Almeida, enviado Record à Nova Zelândia onde a Seleção feminina tenta a qualificação inédita para um campeonato do mundo em jogo a disputar na quarta-feira no Stadium Waikato, em Hamilton, leva-o pela Victoria Street, a rua central de Hamilton. E tem uma boa surpresa no final do passeio...