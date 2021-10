Vidal bêbado em vídeo polémico: médio do Inter só entrou no carro com ajuda

A carregar o vídeo ...

O internacional chileno Arturo Vidal, médio do Inter Milão, protagoniza mais uma polémica em Itália, desta vez por ter sido revelado um vídeo no qual o jogador de 34 anos surge aparentemente alcoolizado e a não conseguir entrar no seu carro pelo próprio pé. De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', o vídeo foi gravado a 18 de agosto, três dias antes da 1ª jornada da Serie A que opôs o Inter ao Génova, mas só agora, por razões desconhecidas, tornou-se viral nas redes sociais. Refira-se que não é a primeira vez que Vidal é associado ao álcool, tendo já existido relatos de antigos colegas - como Chiellini - sobre os problemas. [Vídeo: Twitter]