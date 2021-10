A carregar o vídeo ...

Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, é um dos assuntos mais falados nas redes sociais graças a um vídeo amador onde o avançado brasileiro do Flamengo aparece a tomar banho no balneário. O momento não passou em branco ao camisola '9' do Mengão, que aproveitou as 'stories' do Instagram para brincar com o sucedido. "Banho em paz? Não. Série em paz? Sim", escreveu.