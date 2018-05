Vídeo de Marcelo com Ronaldo e Casemiro revela como está o ambiente no Real Madrid

Marcelo divulgou um vídeo nas redes sociais no qual questiona Casemiro sobre o que sente depois de ter conquistado a sua quarta Liga dos Campeões. Ora, Ronaldo, que seguia no banco da frente, 'meteu-se' na conversa e gerou gargalhadas à dupla brasileira. Recorde-se que a imprensa espanhola avança este domingo que o 'timing' escolhido pelo internacional português para anunciar a sua possível saída do Real caiu mal aos companheiros de equipa, um mau estar nada visível nestas imagens