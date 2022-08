A carregar o vídeo ...

Estes dois vídeos tornaram-se virais num ápice em Itália e é fácil perceber-se porquê. Atual diretor desportivo da Juventus, Pavel Nedved foi apanhado visivelmente alterado, primeiro numa festa rija com três mulheres, e depois a cambalear no meio da rua. Não se sabe ao certo quando as imagens foram captadas, mas a verdade é que estão a gerar muito falatório em terras transalpinas.