Vídeo mostra o momento em que jovem é resgatada após estar mais de 20 horas à deriva no mar no Algarve

Milagre no mar: Érica Vicente, de 17 anos, foi salva domingo a 46 quilómetros da costa após mais de 20 horas à deriva em prancha. A jovem estava desaparecida desde cerca das 20h00 de sábado no mar da praia do Coelho, em Monte Gordo. Mantinha-se numa prancha de paddle que, empurrada pelo vento, impedia que regressasse ao areal.