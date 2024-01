Vídeo para ver com som: Almería mostrou treino de um ângulo peculiar e com... sirenes de polícia

A carregar o vídeo ...

O Almería continua na sua crítica à arbitragem do jogo com o Real Madrid e de forma cada vez mais mordaz. Agora, através do X, o clube da Andaluzia publicou imagens do treino da equipa mas fê-lo de um ângulo muito particular: "visto por cima e de trás", uma expressão e ângulo usados pelo VAR do tal encontro para averiguar uma das polémicas jogadas. Depois, juntou-lhe sirenes de polícia, em mais uma mensagem forte para a Liga espanhola...